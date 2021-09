Prima puntata stagionale di «Parma Europa» questa sera in diretta alle 21: riparte l’approfondimento del martedì di 12 Tv con il primo dei 40 appuntamenti previsti da qui al giugno 2022. Come sempre il dibattito spazierà dalla cronaca alla politica, toccando tutti i temi di più stretta attualità in un confronto di opinioni libero e imparziale. Stasera subito il punto sull’andamento della pandemia e sull’estensione del green pass. Ne parlerà, nella prima parte della trasmissione, la professoressa Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid dell’Ospedale Maggiore. In più un servizio speciale con le opinioni dei parmigiani, raccolte in un mercato cittadino, con vari pareri legati all’obbligatorietà del certificato verde.

Prima dell’avvio del dibattito in studio, ci sarà la novità di un’intervista con un ospite speciale per inquadrare i temi della puntata: ospite di stasera Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma.

A «Parma Europa» il confronto proseguirà poi con l’Assessore Cristiano Casa, il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri, il vicesegretario comunale del Partito Democratico Beppe Negri e il direttore di Ascom Claudio Franchini. Via Skype anche l’intervento dell’Assessore alle Politiche per la Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi.

Temi al centro della discussione, oltre alla prossima estensione del green pass, lo scenario legato a commercio e turismo in questa fase che si spera possa presto diventare post pandemica, la sicurezza, la situazione in piazzale della Pace tra incuria e degrado. E infine la mobilità con le molte novità in vista, a cominciare dalla futura Area Verde, mentre in questi giorni sono numerose le polemiche per le code infinite in varie zone della città nelle prime ore del mattino. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 20, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.