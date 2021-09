A Calcio e Calcio si parla del ko di Terni

Nuovo appuntamento questa sera alle ore 21 con «Calcio e Calcio» su 12 Tv Parma. Puntata tutta da seguire perché sarà l'occasione per commentare la brutta sfida di ieri sera con la Ternana e tracciare un bilancio del momento dei crociati dopo anche la sconfitta interna con la Cremonese. In più all'orizzonte la gara delicatissima che attende il Parma nel week end contro il Pisa, lanciatissimo nelle zone alte della classifica ora a più otto dalla formazione di Maresca.

Per parlare di tutti questi argomenti questa sera ci sarà in studio l'ex giocatore del Parma e campione del mondo azzurro Simone Barone. Con lui Marco Bernardini oltre a Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e, immancabile, Luca Ampollini. Darà il proprio contributo alla serata anche Stefano Frigeri che si collegherà nel corso della trasmissione. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.