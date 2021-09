Nella scorsa puntata una dura polemica sulle nuove piste ciclabili che in tante zone della città creano forti congestionamenti del traffico. Anche questa tema sarà ripreso questa sera a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. In studio ci sarà l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi, con il quale saranno però toccati anche tanti altri argomenti: dalle manutenzioni alla gestione del verde pubblico, dai lavori stradali alle grandi opere. Con Alinovi dialogheranno il giornalista della Gazzetta di Parma Gianluca Zurlini, il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi e il segretario cittadino del Partito Democratico Michele Vanolli.

A «Parma Europa» verrà anche fatto il punto sulle politiche di sviluppo del territorio legate alle pianificazioni di questi anni ma anche a quelle future: dal progetto esecutivo legato al complesso di San Paolo al recupero dell’Ospedale Vecchio e di San Francesco del Prato, dalla riqualificazione del ponte di Maria Luigia a Ponte Taro alla volontà di dotare la città di una fermata dell’Alta Velocità ferroviaria. E senza dimenticare due grandi parchi pubblici con la risistemazione del Parco Ducale e il progetto di restyling della Cittadella che continua a fare discutere: a questo tema, nel corso di «Parma Europa», sarà dedicato un servizio speciale.

Prima dell’inizio del dibattito, in apertura di trasmissione, sarà invece fatto il punto sull’andamento della pandemia nel parmense, dalla situazione dei ricoveri per Covid all’Ospedale Maggiore all’importanza della campagna vaccinale: in studio interverrà Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.