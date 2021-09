Riparte “Check-up Salute e Benessere” il programma di medicina di 12 Tv Parma in onda al mercoledì alle 21. Una trasmissione storica dell'emittente cittadina condotta in diretta dalla giornalista Francesca Strozzi. Nella prima puntata di questa sera si parlerà del ritorno alla solita routine. Settembre è il mese del cambiamento, lasciate alle spalle le vacanze estive le persone sono costrette a rientrare ai pressanti ritmi della vita moderna. Così iniziano a sentirsi stanche e sotto pressione, poco lucide e concentrate. Nell’organismo il cambio di stagione determina importanti modifiche metaboliche e ormonali che spesso vengono sottovalutate e che sono alla base delle difficoltà nell’adattarsi a questa fase di transizione.

Le giornate si accorciano, la luce diurna si fa sempre meno intensa e questo provoca un’alterazione nella secrezione della melatonina, l’ormone che guida il ritmo sonno veglia, che fa sentire le persone più assonate al mattino e più stanche alla sera. Proprio nel periodo in cui si torna ad inseguire i mille appuntamenti, il cervello cerca di rallentare arrivando ad una sorta di letargo che provoca un senso di stanchezza e sopraffazione.

La luce del sole stimola inoltre il corpo a produrre la vitamina D, fondamentale non solo nel metabolismo delle ossa ma anche nella regolazione dell’umore e del sonno, perché partecipa al processo di secrezione della serotonina. Una carenza di vitamina D, come si può determinare nei mesi invernali, si associa quindi ad una maggiore sonnolenza e stanchezza diurna.

Nel periodo autunnale cambiano inoltre le abitudini alimentari, gli impegni quotidiani impediscono di mantenere spesso una corretta regolarità dei pasti, per non parlare poi dell’attività fisica che frequentemente si riduce a poco e niente a causa dell’impossibilità di godersi l’attività all’aria aperta.

Per facilitare il passaggio dall’estate ai mesi autunnali e invernali, bisogna quindi adottare comportamenti corretti come: ascoltare di più il corpo facendolo riposare, mangiare in modo sano e fare attività fisica.

Di questi argomenti ne parleranno in studio questa sera: Giulia Milioli, Specialista in Neurologia-Medico esperto in Medicina del sonno della Casa di cura Città di Parma, Alessandro Castelli, Psicologo della Casa di cura Città di Parma, Massimo Petrelli Medico di medicina generale e Francesca Beretta Biologa Nutrizionista autrice del nuovo libro “Giù la pancia…su il morale!”. Nella parte finale del programma spazio alla pandemia.

Per intervenire in diretta durante la trasmissione, si può telefonare al numero 0521 – 464227 inviare un sms e whatsapp al numero 333-9200170 e si può scrivere anche una email all'indirizzo checkupsalute@tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00