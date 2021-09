Dopo il pareggio interno con il Pisa, trasferta insidiosa per il Parma a Ferrara con la Spal. Maresca potrebbe preparare qualche correttivo per la fase difensiva? Se ne parlerà questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma in una nuova puntata di "Calcio e Calcio". In studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti ci sarà, come sempre, Luca Ampollini e, con lui, Carlo Brugnoli, responsabile dello sport di Gazzetta di Parma, e Stefano Ramenzoni, direttore tecnico della Piccardo Traversetolo.

In più in diretta dal Palaraschi la serata di gala dell'Energy Volley, pronta ad un'altra stagione importante nel torneo di serie B, con i preziosi collegamenti di Alberto Dallatana.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

Giovedì 12Tv Parma ore 21,00