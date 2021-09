Torna stasera 1° ottobre “ Vi racconto l’opera…” la trasmissione dedicata alla musica lirica di cui è autore e regista Mauro Biondini.

In occasione della messa in scena della seconda opera in programma al Festival Verdi, Simon Boccanegra , la trasmissione realizzata nella prestigiosa Galleria Nazionale di Parma racconterà la vita di Verdi in uno dei periodi più intensi come compositore, ma anche la sua vita di uomo che si era realizzato come grande possidente terriero.

Mauro Biondini racconterà come sempre la genesi del Simone, di come quest’opera alla sua prima messa in scena nel 1857 abbia avuto uno scarso successo e solamente nel 1881 grazie alla collaborazione di Arrigo Boito, Verdì riuscirà a darle una stesura definitiva. Spazio infine alla trama dell’opera con l’ascolto dei brani più significativi.

12 Tv Parma ore 21,00