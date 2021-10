Parma Europa, le elezioni

Le elezioni amministrative con l’esito del voto negli 8 Comuni del parmense, ma anche uno sguardo alle consultazioni che si sono svolte nelle più importanti città italiane. Gli scenari politici emersi dopo la due giorni elettorale ed anche l’avvicinamento alle comunali del 2022, quando si dovrà eleggere il nuovo sindaco di Parma. Saranno questi i temi centrali di «Parma Europa», in onda in diretta questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.

In apertura del programma ci sarà come sempre un’intervista in studio: a colloquio con il conduttore della trasmissione Pietro Adrasto Ferraguti ci sarà questa sera il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Poi il confronto con il vicesindaco Marco Bosi, il segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Fritelli, la referente provinciale della Lega Sabrina Alberini, il vicedirettore della «Gazzetta di Parma» Stefano Pileri e lo scrittore, giornalista ed editorialista Gazzetta» Domenico Cacopardo. Nel corso del programma anche un’intervista con il leader di “Italia Viva” Matteo Renzi realizzata a margine della presentazione del libro dell’ex premier “Controcorrente”, nella quale Renzi ha parlato anche delle future elezioni amministrative a Parma.

In più, in collegamento esterno dalla sede della Provincia, il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto darà voce ai neoeletti sindaci dei Comuni parmensi dove si è votato domenica e ieri. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it