Giochi a Corte - Special Edition (Giochi 7 Frazioni)

I “Giochi delle 7 frazioni” è un progetto nato ormai 10 anni fa che, oltre all’ aspetto ludico, ha regalato quasi 100.000 euro a vari progetti benefici del territorio nel ricordo di Luciano Benedini, scomparso nel 2009, amico ed ispiratore dei “Giochi delle 7 frazioni”. Giochi che in questi due anni di pandemia hanno subito una battuta d’arresto che non ha permesso di ritrovare nelle arene dove, nelle 10 edizioni fin qui disputate, migliaia di spettatori che puntualmente portavano calore, colore … ed entusiasmo che al team dei giochi è mancato. Si è allora pensato ad una sorta di anteprima dell'edizione 2022 dei giochi che si svolgeranno nel prossimo giugno! in questa edizione speciale quindi, anche se solo virtualmente, verificheremo a che punto sia la preparazione delle squadre ma soprattutto se lo spirito dei giochi sia sopravvissuto a questo difficile periodo, rimanendo intatto nel cuore dei protagonisti.

12Tv Parma ore 21