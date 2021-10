La laurea ad Honorem al Presidente Sergio Mattarella

12Tv Parma ripropone questa sera a partire dalle ore 21.00 , la cerimonia per il conferimento della Laurea ad honorem al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Relazioni Internazionali ed Europee. L’appuntamento è stato aperto dall’intervento del Rettore Paolo Andrei. A seguire il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali Giovanni Francesco Basini che ha letto la motivazione del conferimento, e Antonio D’Aloia, docente di Diritto Costituzionale, che ha pronunciato la laudatio. Dopo la consegna di tocco e pergamena, la parola è passata al Presidente Mattarella per la sua lectio doctoralis. L’Università di Parma ha formulato la proposta di conferimento della Laurea al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “per onorare il suo altissimo profilo, nazionale e internazionale, politico e istituzionale e riconoscere il suo quotidiano impegno istituzionale, civile e morale, nella garanzia attiva e nella testimonianza concreta dei valori costituzionali e della libertà, unitamente alla costante ed intensa vicinanza alla causa della ricerca, della formazione e del futuro dei giovani del nostro Paese”.