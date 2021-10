Viene riproposta oggi alle 18,15 la prima puntata di B-Wild, il nuovo programma di 12 Tv Parma che ogni settimana accompagnerà i telespettatori alla scoperta della biodiversità del parmense negli splendidi scenari dei Parchi del Ducato, partner del progetto. Animali e insetti rari, piante alloctone e autoctone, aree recuperate e tanto altro ancora saranno i protagonisti dell'avventura in 12 puntate nata da un'idea di Fabio Ghirardi - direttore di Aiea, esperto di salvaguardia ambientale e co-fondatore dell'associazione parmigiana Footprint attiva nella difesa delle biodiversità locali - impreziosita dalle immagini realizzate da Alessandro Pavanati. "Vogliamo raccontare ai parmigiani, e non solo, le meraviglie naturalistiche che ci circondano in modo semplice e chiaro - anticipa Ghirardi -. Molto spesso ci troviamo a passeggiare per le aree verdi della nostra Provincia, senza accorgerci della biodiversità che ci circonda e senza farci domande su come conservarla. Oltre a dare informazioni puntuali, dettagliate e fruibili ai telespettatori, faremo immergere il pubblico in un viaggio indimenticabile nel nostro territorio". Insieme a Ghirardi, co-conduttori della trasmissione, ci saranno anche la giornalista Chiara De Carli ed Emanuele Fior, tecnico naturalista dei Parchi del Ducato, ma non mancheranno gli interventi di esperti che, durante le escursioni in riserve, aree protette e oasi, dialogheranno con i conduttori per approfondire aspetti particolari dell'argomento della puntata. "Ancora oggi molte persone guardano i Parchi "da lontano", come se fossero qualcosa di "chiuso" e non fruibile da tutti come invece sono - sottolinea Agostino Maggiali, presidente dell'Ente Parchi -. Le aree protette del parmense sono invece luoghi che possono regalare, a chi ama e rispetta la natura, una grande ricchezza. B-Wild sarà una lunga passeggiata sui nostri sentieri alla ricerca della meraviglia che solo la natura sa dare". B-Wild è visibile in streaming sul sito web di 12 Tv Parma nella sezione Programmi.



12Tv Parma ore 18,15

