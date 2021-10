Nuova puntata di Check Up Salute e Benessere in onda questa sera alle 21 in diretta su 12 Tv Parma. Nel corso della trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Strozzi, si parlerà di scoliosi e di altre deformità vertebrali affrontandole dal punto di vista sia diagnostico che terapeutico.

La scoliosi consiste in una complessa deformità della colonna vertebrale che si esprime nei tre piani dello spazio. È una patologia dell’età evolutiva di cui, nella maggior parte dei casi, non si conosce la causa. Da qui l’importanza dell’inquadramento diagnostico precoce per una corretta gestione terapeutica. Come per ogni patologia è fondamentale l’approccio clinico: anamnesi accurata, osservazione e misurazione dei parametri di riferimento.

Dal punto di vista prognostico l’elemento principale da considerare è la crescita (soprattutto il picco puberale). Per questo il trattamento ortopedico deve essere precoce, adeguato e protratto.

Un capitolo a parte merita la scoliosi dell’adulto che va considerata come patologia a sé rispetto alla scoliosi dell’adolescente. Si distinguono due grosse categorie di scoliosi dell’adulto: scoliosi “de novo”, ovvero una scoliosi che compare nell’età adulta e che non era presente prima e la scoliosi “evolutiva” che rappresenta una scoliosi dell’adolescente che progredisce nell’eta’ adulta.

Nell’adulto l’indicazione al trattamento chirurgico si base fondamentalmente sulla gravita’ dei sintomi riferiti o alla presenza di deficit neurologici. L’intervento mira alla correzione della curva (o delle curve ) scoliotica e al ripristino di un corretto “bilancio spinale”.

Nel corso della puntata si parlerà anche della chirurgia di altre deformità vertebrali quali la spondilolistesi, che è una condizione patologica caratterizzata da un lento e progressivo spostamento in avanti di una vertebra rispetto a quella sottostante.

Un ruolo di primo piano nel trattamento della scoliosi e in generale delle deformità vertebrali lo ha la chinesiterapia. Negli ultimi 10 anni le pubblicazioni scientifiche hanno infatti dimostrano l’efficacia degli esercizi nel trattamento della scoliosi. SOSORT (Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) promuove i migliori trattamenti conservativi per la scoliosi attraverso: l’identificazione precoce, la prevenzione, cura, educazione e informazione su scoliosi e altre deformità spinali ed incoraggia il lavoro con un team multidisciplinare tra scienziati, operatori sanitari, pazienti e famiglie . La prima necessità dopo la diagnosi di scoliosi, è coinvolgere il più possibile il giovane paziente a prendere coscienza del problema: tranquillizzando l’interessato e la famiglia se eccessivamente ansiosi.

Nel caso di scoliosi, spondilolistesi, dorso curvo, iperlordosi dell’età adulta e anziana la chinesiterapia si rivela altrettanto utile per diminuire o risolvere il dolore e la rigidità nei movimenti della vita quotidiana.

Di questi argomenti ne parleranno in studio il Dott. Giovanni Casero, Chirurgo vertebrale della Casa di cura Città di Parma, Silvia Strata, Chinesiologa della Casa di cura Città di Parma e il Dott. Salvatore Atanasio, Specialista in Ortopedia.

