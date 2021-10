Dopo la sosta torna il campionato e su 12Tv Parma ritorna, come di consueto al giovedì, "Calcio e Calcio". Dalle ore 21,00 tracceranno il punto della situazione in casa Parma in attesa della sfida con il Monza Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini. Con loro ci saranno Stefano Pompini, tecnico ed ex giocatore molto conosciuto in provincia, e il tifoso Alessandro Preti. In più, in collegamento dalla Fondazione Magnani Rocca, le interviste di Gianluca Zurlini della Gazzetta di Parma ai tifosi e ai vecchi campioni crociati riuniti in festa per celebrare il Parma Club Traversetolo. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.