Riprende oggi il campionato dopa la sosta per le partite della Nazionale, con i Crociati che oggi affrontano il Monza al Tardini con inizio alle 16,15. Come sempre radiocronaca su Radio Parma a partire dalle ore 16,00 . In prima serata alle 21,00 12Tv Parma propone Bordo Campo che propone, sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro.

Bordo Campo sarà replicato alle 23,50 e domani alle 12,05 – 13,15 – 14,30 - 18,15 – 20,10 e 24

12Tv Parma, domenica ore 21