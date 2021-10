Non si discuterà soltanto di Parma-Monza nella nuova puntata di “Bar Sport”, in onda stasera su 12 Tv Parma a partire dalle ore 21.

La presenza fra gli ospiti del vicesindaco Marco Bosi sarà il pretesto per parlare del progetto del nuovo stadio Tardini, alla luce dell’approvazione da parte della Giunta Comunale del verbale della Conferenza dei Servizi, che si è espressa in maniera favorevole circa il progetto stesso. Oltre alla strettissima attualità e agli immancabili commenti sull’incontro di ieri fra le due favorite del campionato, relegate in posizioni di classifica inaspettate in questo inizio di stagione, ci sarà modo di ricordare due momenti importanti della storia del Parma calcio, grazie alla presenza in studio del bomber dei gialloblù di Nevio Scala, e cioè Alessandro Melli, ed anche di Enrico Cavalca, membro dell’Ufficio Stampa della Società Crociata alla fine degli anni ‘90.

Completerà infine il prestigioso parterre di ospiti Andrea Schianchi, giornalista della “Gazzetta dello Sport”, che interverrà via Skype. Il numero telefonico 333-9200170 rimarrà attivo per la completa durata della trasmissione a disposizione dei telespettatori che vorranno intervenire, attraverso messaggi WhatsApp, con i loro pareri e per commentare le due seguitissime rubriche relative al “Migliore in Campo” e alle “Pagelle” della partita, proposte dalla Redazione di 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21,00