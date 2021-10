ParmaEuropa

La politica, con la temperatura che sale giorno dopo giorno. Perchè a primavera 2022 si voterà per il nuovo sindaco di Parma. E poi il green pass. Ieri è cominciata la prima settimana con l’obbligo del certificato verde per i lavoratori pubblici e privati. Nessun problema particolare nel nostro territorio, anche se le proteste dei contrari al pass si sono svolte anche sabato scorso in piazza della Pace. Saranno questi gli argomenti in discussione questa sera a «Parma Europa», il programma dedicato all’attualità condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. In apertura di trasmissione ci sarà come sempre un’intervista in studio: dell’evoluzione della pandemia parlerà il professor Carlo Ferrari, infettivologo e Direttore della Struttura complessa di Malattie Infettive ed Epatologia dell'Azienda ospedaliero-Universitaria.

Gli scenari della politica locale saranno invece al centro del confronto in studio con ospiti il vicesindaco di Parma Marco Bosi, il Consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri e l’ex Assessore alla Cultura della Giunta che fu guidata Stefano Lavagetto e cioè il professor Luigi Allegri. Con loro il giornalista della «Gazzetta di Parma» Gianluca Zurlini e, in diretta Skype, gli interventi del coordinatore regionale e provinciale di Forza Italia Enrico Aimi e del capogruppo di Effetto Parma Cristian Salzano.

Tanti i temi d’attualità rispetto all’attesissimo appuntamento elettorale che, tra alcuni mesi, dovrà designare il primo cittadino di Parma: dalla composizione della coalizione di centro-sinistra all’intesa tra Effetto Parma e Pd, un accordo che sta suscitando anche alcune critiche all’interno dell’area Dem. E poi la scelta del candidato sindaco: molti i rumors, ma la questione è ancora in via definizione, circostanza che riguarda anche lo schieramento di centro-destra.

Infine spazio alla questione green pass e agli ultimi aggiornamenti legati alla campagna vaccinale: via Skype parlerà il dottor Paolo Cozzolino, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl.

