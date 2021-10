"Calcio e Calcio".

Questa sera alle ore 21,00 ritorna, come tutti i giovedì, su 12 Tv Parma "Calcio e calcio". L'attesa per le sfide con Reggina e Cittadella, i fischi alla fine del match con il Monza e la nuova campagna abbonamenti sono solo alcuni dei temi che tratteranno in studio Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano, Luca Ampollini, Luca Romenghi e Antonio Carboni, sponsor del Parma con l'azienda Canovi. In più traccerà il momento dei crociati Paolo Grossi della Gazzetta di Parma e Marco Bernardini (con lui anche una finestra sul volley). Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

