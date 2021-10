Il cammino di “Appennino, itinerari e sentieri” ripropone questa sera una puntata ricca di spunti tra natura e cultura. Le telecamere di 12Tv Parma vi riporteranno alla scoperta di un itinerario ad anello sul Monte Navert, in Val Bratica, a cavallo tra i Comuni di Monchio delle Corti e Corniglio. Questi sono i luoghi che hanno ispirato il poeta Attilio Bertolucci, territori ripopolati dall’aquila reale negli ultimi anni. Come sempre, l’escursione si avvarrà della presenza di guide esperte per fornire consigli sul percorso e sull'attrezzatura necessaria, in modo da potersi organizzare in modo autonomo: saranno Roberto Zanzucchi e l’istruttore Matteo Bergamo ad accompagnare Marco Balestrazzi e le riprese di Pierluigi Bucci. Il Monte Navert è uno spettacolare balcone che guarda al crinale, i suoi prati sommitali regalano fioriture e panorami spettacolari. Dopo una visita al borgo di Riana, con Simone Cagozzi, vicepresidente del Comitato Pro Casarola, sarà possibile visitare casa Bertolucci, dove sono conservate testimonianze biografiche e memorie di Attilio e dei registi Bernardo e Giuseppe. Arroccata sui mille metri, Casarola è il paese d'origine della famiglia Bertolucci: in questa piccola frazione nacque il padre del poeta, durante la guerra divenne rifugio, a seguire meta estiva della famiglia, ora può diventare punto di riferimento per la cultura e la memoria del territorio. Ma non è tutto: insieme a Michele Mendi, delegato Lipu, sarà invece approfondito il tema naturalistico legato al ritorno dell’aquila in Appennino.

12 Tv Parma ore 21,00