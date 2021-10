Anche questa settimana la <squadra> di B-Wild, il nuovo talk show naturalistico di 12 Tv Parma, regalerà ai telespettatori un viaggio a ritroso nei secoli.Il tempo delle rocce è molto diverso dal tempo dell'uomo ma ancora oggi rimangono tracce di ciò che è stato. Questa puntata sarà un viaggio nel tempo che parte dal Monte Prinzera, fatto di rocce formatesi 80 milioni di anni fa. Oggi sembra un terreno brullo, ostile ma in realtà è ricco di una biodiversità che ha saputo adattarsi ed è unica nel mondo. I tempi passati sono raccontati anche lungo il Po, attraverso i fossili che affiorano dalle sabbie e che raccontano di un passato più recente e di una fauna che in buona parte ancora oggi è presente sulla Terra: lupi, leoni, rinoceronti. Ospite della puntata sarà il professor Davide Persico, docente di Paleobiologia e Museologia naturalistica all'Università di Parma e creatore del Museo Paleontologico di San Daniele. B-Wild sarà in onda su 12Tv Parma questa sera alle ore 22,00 e riproposto domani alle 11,00 e alle 00,45.

12Tv parma ore 22,00