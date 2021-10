Salvarani ….dieci anni di trionfi nel ciclismo

La Salvarani è stata una grande azienda industriale che ha portato il nome di Parma in tutto il mondo, ma a partire dal 1962, per dieci anni, ha segnato un epopea nel ciclismo professionistico collezionando vittorie memorabili… Giri d’Italia, Tour de France, Vuelta de Espagna, campionati mondiali e tanto altro.Ma la storia di questa grande squadra ciclistica raccontata, oltre 10 anni fa, da Mauro Biondini nel suo programma “ Oltre lo sport” è anche un racconto della società di quei mitici anni 60, dove sognare era ancora possibile.. il tutto impreziosito da una colonna sonora con canzoni splendide. 12Tv Parma la ripropone oggi alle 10,20 e questa sera alle ore 23,55 in occasione della recente scomparsa del co-fondatore Renzo Salvarani.

