Saranno Carlo Brugnoli, caposervizio della redazione sportiva della Gazzetta di Parma, il fondatore e animatore del gruppo Facebook di tifosi del Parma “Gli Asprillas!” Matteo Caselli e l’opinionista-tifoso Stefano Frigeri gli ospiti della nuova puntata di Bar Sport, in onda come ogni lunedì su 12 Tv Parma con inizio alle ore 21.

Tema principale della serata, guidata come sempre da Carlo Chiesa, sarà il post Reggina-Parma con tutti i commenti sulla prestazione dei crociati, oltre ad un’inevitabile proiezione verso il difficile turno infrasettimanale, che vedrà i ragazzi di Maresca affrontare la seconda trasferta consecutiva sul campo del Cittadella, formazione assoluta protagonista della serie cadetta ormai da diverse stagioni.

Oltre che di calcio giocato si parlerà in studio anche di calciomercato, che sembra non fermarsi mai nonostante l’apposita finestra invernale prevista nel gennaio prossimo, e delle voci che stanno coinvolgendo nelle ultime ore alcuni possibili movimenti futuri anche in casa crociata.

Agata Magni infine, oltre a proporre i post raccolti nel mondo social che riguardano il Parma, darà voce a telespettatori e tifosi che vorranno intervenire in trasmissione per dire la loro, porre domande o lanciare nuovi argomenti, attraverso i messaggi WhatsApp da inviare al numero 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00