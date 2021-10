ParmaEuropa

Le prime tracce di programma per il futuro della città in vista delle consultazioni che dovranno eleggere il nuovo sindaco di Parma. Si voterà nella primavera del 2022. Effetto Parma e Partito Democratico hanno giocato d’anticipo, presentando un primo documento condiviso che elenca i pilastri della prossima campagna elettorale, con tre obiettivi strategici che diventino l’orizzonte all’interno del quale far nascere idee e proposte concrete. E si va da un nuovo patto sociale, che metta al centro il benessere delle persone, delle famiglie e dei giovani, alla necessità di vincere la sfida della sostenibilità ambientale. E infine la cultura, come motore della comunità e importante volano economico.

Poi c’è il centro-destra, pronto a lanciare agli avversari il guanto di sfida nella partita elettorale, ma che ancora non ha ufficializzato il proprio programma. E di candidature a sindaco, da una parte e dall’altra, per ora non c’è traccia. Stasera il confronto su idee e progetti per il futuro della città approderà a «Parma Europa», il programma dedicato all’attualità condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.

In apertura di trasmissione ci sarà come sempre un’intervista in studio, e l’ospite sarà davvero d’eccezione. Dell’evoluzione della pandemia e di vaccino anti Covid parlerà il professor Franco Lori. Parmigiano, ricercatore internazionale, nominato nel 2000 “Eroe in Medicina” per i suoi successi nella terapia contro l’Hiv, Lori vanta oltre trent’anni d’esperienza nelle terapie antivirali.

Gli scenari della politica locale saranno invece al centro del confronto con ospiti l’Assessore Michele Alinovi, il vicesegretario provinciale del Pd Beppe Negri, il Consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi e l’ex Assessore Giampaolo Lavagetto. In diretta Skype gli interventi del sociologo Giorgio Triani e dell’Assessore alla Cultura Michele Guerra.

Nel corso della trasmissione anche un servizio speciale curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, con voci e immagini raccolte nelle periferie della città, tra progetti realizzati e criticità ancora esistenti.

