Sarà una lunga serata ad alta tensione per i tifosi del Parma. Si gioca Cittadella-Parma ed il match è un crocevia importante della stagione del club crociato e di Enzo Maresca. Per seguire la gara minuto per minuto "Calcio e calcio" sarà in onda già alle 20,15 e racconterà e commenterà la partita grazie anche alla radiocronaca diretta di Radio Parma e ai collegamenti in diretta da Cittadella di Sandro Piovani.

In studio ci saranno Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano, Luca Ampollini, il match analyst Patrick Fava ed il supertifoso Alessandro Presti. In collegamento dalla redazione di Gazzetta di Parma ci sarà invece Carlo Brugnoli mentre seguirà l'umore dei tifosi ed i loro commenti sui social Luca Ferrari.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma ore 20,15