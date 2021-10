Non sempre la mano dell’uomo crea disordine alla natura. Nel territorio parmense esistono anche diversi esempi di zone che, dopo essere state sfruttate per scopi industriali o per l’estrazione di materiali di cava, sono state ripristinate e oggi ospitano nicchie di biodiversità davvero uniche. La puntata di B-Wild in onda sabato sera alle 22 su 12 Tv Parma, e in replica nei giorni successivi sulle frequenze dell’emittente cittadina, sarà un viaggio alla scoperta di come si possano ricreare ambienti naturali belli e utili alla biodiversità: ex-cave che si trasformano in laghi ricchi di vita, vasche di lavorazione industriale diventate un paradiso per l'avifauna, rami morti di torrenti divenuti scrigni preziosi di flora e fauna. Fabio Ghirardi, Chiara De Carli ed Emanuele Fior accompagneranno i telespettatori in un viaggio dal Parco del Taro alla Riserva Parma Morta, passando per la Riserva di Torrile e Trecasali: tre delle aree protette gestite dai Parchi del Ducato dove la natura ha riconquistato i suoi spazi, una volta tanto grazie all'uomo. Grazie alle riprese di Alessandro Pavanati si potranno esplorare luoghi, un tempo degradati ed oggi sapientemente ripristinati, dove centinaia di specie trovano casa, dagli insetti agli uccelli, ai pesci, fino a grandi mammiferi. E si tornerà ancora una volta indietro nel tempo, ripercorrendo i passi che hanno portato alla nascita dell’Oasi di Torrile – oggi Riserva Naturale Torrile Trecasali - insieme all’ornitologo Maurizio Ravasini che per primo immaginò il recupero di quest’area. Tutte le puntate di B-Wild sono disponibili per la visione in streaming sul sito www.12tvparma.it

12Tv Parma, sabato ore 22