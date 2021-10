Oggi alle 12,30, 12Tv Parma ripropone la prima puntata di Pillole di Sport la rubrica di Adriano Guareschi con Nina Aureli. - Ospite di oggi sarà Luca Meli presidente del Parma Clima Baseball che ci racconterà le emozioni nel aver vinto la Coppa dei campioni e i progetti inerenti alla squadra per il futuro prossimo. Seguirà “l'esercizio della forma fisica” dove il nostro maestro Adriano Guareschi ci mostrerà esercizi per le gambe e i glutei anche per chi ha problemi di schiena. Pillole di Sport è in onda ogni settimana al venerdì alle 13,5 e 22,45 con repliche il sabato alle ore 8,30 e 19,00 ed alla domenica alle 12,30.