Per la prima volta in questa stagione, la nuova puntata di Bar Sport, prevista questa sera, come ogni lunedì, su 12TVParma, andrà in onda nell’immediato dopo gara di Parma-Vicenza, partita cruciale per il cammino dei Crociati in campionato e per capire se, dopo la vittoria di Cittadella, la formazione di Maresca avrà finalmente e definitivamente spazzato via i fantasmi di questo difficile inizio di stagione.

Contrariamente al solito, il “fischio d’inizio” della trasmissione è previsto per le 21.30, in modo da dare il tempo anche a tutti i tifosi presenti questa sera al Tardini, di rientrare nelle proprie case e di dire la loro a caldo, direttamente in trasmissione, attraverso i messaggi whatsapp da inviare al numero 339/9200170, a cui darà voce Agata Magni.

Fra gli ospiti della puntata, stimolati alla discussione dal conduttore Carlo Chiesa, il “Mister” di Bar Sport, Romeo Azzali, pronto ad illustrare le mosse tecnico tattiche dei due allenatori, dando una chiave di lettura della gara dall’alto della sua esperienza da tecnico professionista, e Alberto Dalla Tana, della Redazione Giornalistica di 12TVParma e da questa stagione anche seconda voce delle radiocronache del Parma Calcio, trasmesse in esclusiva su Radio Parma.

Come in ogni puntata, verranno infine proposti gli appuntamenti con “Le Pagelle” e l’elezione del “Migliore in Campo”, oltre alla consueta occhiata indiscreta al mondo social per catturare qualche commento significativo sulla gara da parte dei diretti protagonisti.

12Tv Parma, lunedì ore 21,30