La graduatoria per indice di criminalità a livello nazionale, stilata giorni fa dal «Sole 24 Ore», aveva restituito uno scenario allarmante: Parma maglia nera Parma per le rapine nei negozi e tredicesima tra i capoluoghi di provincia dove ci sono state più denunce nel 2020 in rapporto alla popolazione residente. E’ vero che nel nostro territorio chi subisce un reato lo denuncia senza esitazione, e altrove meno, ma rimangono i dati che indicano con chiarezza la necessità di tenere alta l’attenzione sui fenomeni malavitosi. Sicurezza e commercio: ruoterà intorno a questi temi la puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma dedicato all’attualità condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.

In apertura di trasmissione ci sarà come sempre un’intervista in studio: ospite il Prefetto di Parma Antonio Garufi per un punto generale sull’ordine pubblico, dal fenomeno delle baby-gang alle infiltrazioni malavitose nel nostro territorio. E poi l’obbligatorietà del green pass, le manifestazioni di chi dice no al certificato verde, i bandi dedicati all’accoglienza dei migranti.

Poi il confronto in studio. A «Parma Europa» tutte le novità che riguardano l’attività della Polizia Locale saranno illustrate dal nuovo comandante Cassano, che si è recentemente insediato al Comando di via del Taglio al posto di Roberto Riva Cambrino, passato alla direzione della Municipale di Modena. Con Cassano interverranno a «Parma Europa» l’Assessore a Sicurezza e Commercio Cristiano Casa, la presidente di Confesercenti Parma Francesca Chittolini e il Consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi. Via Skype invece, per parlare dell’andamento del turismo nel nostro territorio e delle parziali riaperture delle discoteche, gli interventi di Emio Incerti, presidente di Federalberghi Parma e di Ernesto Mendola, presidente del Silb Parma, il sindacato italiano locali da ballo.

Nel corso della trasmissione anche un servizio speciale curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, dedicato alla situazione del commercio in città.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it