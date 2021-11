Quando siamo in cerca di natura e verde andiamo in montagna, al mare o camminiamo nelle riserve o nei parchi naturali. Eppure, spesso a insaputa di tanti, anche la città nasconde tesori di biodiversità e angoli in cui la natura si conserva e dà il meglio di sé. La prossima puntata di B-Wild, il talk show naturalistico condotto da Chiara De Carli e Fabio Ghirardi con la partecipazione fissa del naturalista Emanuele Fior in onda questa sera alle 22 su 12 Tv Parma e in replica nei giorni successivi, condurrà i telespettatori alla scoperta delle specie rare e protette che vivono in città e di uno speciale progetto nato da un gruppo di cittadini per tutelarle. Le telecamere guidate da Alessandro Pavanati si sposteranno dal greto del torrente Parma, corridoio ecologico e nucleo di biodiversità cittadina, al cuore del centro storico, alla ricerca dei rondoni che nidificano in San Giovanni, fino alla zona industriale nord, dove le fototrappole hanno catturato alcuni esemplari di sciacallo dorato. Grazie ai contributi di Andrea Beseghi, docente del liceo Ulivi di Parma, e di Francesca Riolo, attivista del progetto Fruttorti, che racconteranno le loro esperienze di tutela della biodiversità, si parlerà anche di cosa ognuno di noi può fare per proteggere la natura di città e, in generale, avvicinare i cittadini alla sua cura, ma anche come aiutare quelle specie animali che si sono adattate alla vita cittadina e oggi dipendono fortemente da habitat particolari creati dall'uomo. Tutte le puntate di B-Wild sono disponibili per la visione in streaming sul sito www.12tvparma.it

12Tv Parma ore 22,00

12Tv Parma ore 18,15