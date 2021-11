Dopo l’appuntamento dell’immediato post partita di settimana scorsa, questa sera «Bar Sport» ritorna su 12 Tv Parma nella sua forma più tradizionale. L’orario d’inizio della puntata torna ad essere alle 21 e l’argomento centrale della puntata sarà ovviamente la pesante sconfitta del Parma a Lecce. In studio, insieme al conduttore Carlo Chiesa e ad Agata Magni, sempre pronta a curiosare nel mondo social, animeranno la discussione l’ex portiere crociato Alessandro Nista, l’inviato a Lecce per la «Gazzetta di Parma» Sandro Piovani e, per l’angolo dei tifosi, Federico Delle Donne, meglio conosciuto come Crociato 63, pseudonimo familiare ai lettori della «Gazzetta di Parma» in quanto autore delle pagelle in dialetto pubblicate sull’edizione del martedì, a seguito delle gare dei crociati. A «Bar Sport» spazio anche alle novità legate al progetto del nuovo stadio Tardini, che tanto ha fatto discutere i tifosi negli ultimi giorni, soprattutto in relazione ai tempi di realizzazione e ad un possibile cambio di denominazione oltre che, per un periodo temporaneo, anche della sede per le partite casalinghe. Il dibattito sarà come sempre aperto anche ai tifosi, che potranno dire la loro attraverso messaggi WhatsApp, da inviare al numero 333-9200170.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Barsport

12tvparma