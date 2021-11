Riflettori puntati sul mal di stomaco nella nuova puntata di “Check Up Salute e Benessere” il programma di medicina di 12 TV Parma che andrà in onda questa sera alle 21 a cura di Francesca Strozzi. La malattia da reflusso gastro-esofageo si verifica quando si ha il passaggio di materiale proveniente dallo stomaco (acido, bile, succhi pancreatici e cibo) nell’ esofago, in quantità e tempo sufficiente a determinare sintomi e alterazioni della mucosa esofagea. Un adulto su cinque lamenta sintomi da reflusso gastro-esofageo almeno una volta alla settimana ed il 40% almeno una volta al mese.Il quadro clinico può evidenziare sintomi tipici (bruciore retrosternale, rigurgiti) e sintomi atipici che possono riguardare direttamente l’esofago (dolore toracico non cardiaco), il distretto oro-faringeo (disfagia, mal di gola, raucedine) e le vie aeree (tosse secca, asma). La gravità dei sintomi non è direttamente correlata alla gravità delle lesioni riscontrate effettuando un accertamento endoscopico (esofago-gastro-duodenoscopia), è stato infatti dimostrato, da diversi studi, come circa il 60% dei pazienti non evidenzi alcun danno della mucosa esofagea.La diagnosi può essere subito effettuata sulla base dei sintomi e può essere confermata o approfondita mediante accertamenti: endoscopici (esofago-nastro-duodenoscopia e radiologici (Rx prime vie digerenti), fisiopatologici (ph-impedenziometria, manometria esofagea). Il trattamento può essere farmacologico con l’utilizzo di farmaci antiacidi, protettori di parete, procinetici, antisecretori acidi, oppure endoscopico, chirurgico e dietetico comportamentale. Spesso si rende necessaria una terapia combinata.Di questi argomenti ne parleranno in studio questa sera i medici: Alessandro Gnocchi, Specialista in gastroenterologia della Casa di cura Città di Parma, Stefano Cecchini, Specialista in Chirurgia della Casa di cura Città di Parma e Ilaria Crialesi, Medico di medicina generale.Per intervenire in diretta durante il programma, si può telefonare al numero 0521 – 464227 oppure inviare sms e whatsapp al numero 333-9200170.

12Tv Parma, mercoledì alle 21