Siete pronti a salire oltre quota duemila? Caricate lo zaino in spalla e seguite le telecamere di 12 Tv Parma per la quinta puntata di “Appennino, itinerari e sentieri” che viene riproposta questa sera alle 21. La trasmissione realizzata in partnership con Visit Emilia, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, vi porterà sull’Alpe di Succiso, vetta reggiana da sempre nell’olimpo degli appassionati di trekking di tutta la regione. Verrà proposto l’itinerario che parte dal Passo del Cerreto e, dopo un passaggio alle sorgenti del Secchia e sul Passo di Pietra Tagliata, giunge in vetta, a quota 2017. L’Alpe di Succiso è una meta molto significativa a livello naturalistico e paesaggistico: dal punto di vista escursionistico è considerata, per la sua conformazione rocciosa e le notevoli pendenze, tra le montagne più interessanti dell'Appennino Tosco-Emiliano. Sarà Ginetto Montipò, alpinista e presidente della sezione Cai di Castelnuovo ne’ Monti, ad accompagnarvi lungo il sentiero. Al suo fianco Andrea Greci, giornalista e fotografo, curatore di numerose pubblicazioni dedicate ad Alpi e Appennino, e Luigi Molinari, zoologo del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Un team completo per illustrare le peculiarità del territorio, fornendo anche consigli utili a svolgere l'uscita in sicurezza.

Venerdì 12 novembre, ore 21