Dopo la scoperta della natura di città della settimana scorsa, il viaggio di B-Wild, il talk show naturalistico in onda ogni sabato sera alle 22 su 12 Tv Parma e in replica nei giorni successivi, proseguirà tra Albareto e Borgo Val di Taro, nell’Oasi dei Ghirardi gestita dal Wwf. Accompagnati da Guido Sardella, Chiara De Carli, Fabio Ghirardi ed Emanuele fior porteranno i telespettatori a conoscere gli animali e le piante che popolano l’area protetta dove, nella stagione autunnale, arrivano da tutta la valle oltre 300 daini per la stagione degli amori. Ma nella riserva non vivono solo i daini: qui è presente anche un gruppo di lupi. E della convivenza tra questi predatori, gli umani e gli animali da reddito, si parlerà con Roberto Mangia ed Elena Gabbi, che proprio qui hanno deciso di vivere e lavorare come allevatori. Grazie alle loro competenze e all’esperienza acquisita negli anni, Roberto ed Elena hanno messo in pratica diversi sistemi per proteggere il loro gregge e poter così convivere pacificamente con un animale che altri reputano una minaccia. Durante la puntata di sabato, per fare il punto sulla situazione dei lupi in appennino, interverrà anche Daniele Ecotti dell’associazione Io non ho paura del lupo. Tutte le puntate di B-Wild sono disponibili per la visione in streaming sul sito www.12tvparma.it

12Tv Parma ore 22,00

