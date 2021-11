Reportage di viaggio

Questa sera, vengono riproposti due reportage realizzati dai concittadini Oreste Ferretti e Odetta Carpi. Si inizia alle 21,10 con un documentario realizzato durante un viaggio in India , dal titolo “GANGA Un fiume di fede”.

Un viaggio avventuroso dove la fatica, la quota e il digiuno “forzato” sono ampiamente ripagati dalla bellezza dei luoghi e dalla intensa energia che si sprigiona dai fedeli. Il Char Dham, il lungo pellegrinaggio, ha inizio a Benares, città santa per eccellenza per i fedeli induisti che, attraversata tutta la piana gangetica si portano fin lassù, nel cuore dell’Himalaya. Si prosegue alle 21,45 con un viaggio in Cina con il reportage “Cina, i gioielli del Guizhou”.

Da secoli, un certo giorno dell'anno, i flauti echeggiano fra i monti del Guizhou e un popolo gentile si veste d'argento. Sono le Miao, l'altra metà del cielo che brilla nel sud della Cina. Questa tribù è molto indaffarata nel periodo della primavera, la grande festa sta per iniziare e si pensa dove sistemare i dieci chili d'argento che penderanno dalle teste e dalle cinture delle “signore d'argento”. Sono borchie, ciondoli, campanellini che illuminano i preziosi tessuti di broccato e batik arabescati. L'argento, il metallo lunare, in passato, serviva a tenere lontano il malocchio e, in particolare, le tigri. Un mare d'argento si muove sinuoso e le gonne-pavone ruotano al ritmo dei tamburi. E' l'ulti- ma occasione per le ragazze Miao di trovare marito, se non succederà passerà un altro anno prima che si presenti una nuova opportunità. Intanto nelle case e nei cortili si prepara il pranzo che, oggi sarà maestoso. Chi è arrivato fin qui per partecipare alla festa, potrà entrare nella casa che preferisce e pranzare in compagnia della famiglia che farà di tutto per soddisfare il suo palato, senza nulla in cambio. Nel tardo pomeriggio, i vicini Dong, caricano le lunghe pipe con erbe misteriose e con lunghe tirate, cercano di ......”scacciare il drago”.