ParmaEuropa

Le sfide future legate all’economia del territorio, ma senza tralasciare uno sguardo al panorama nazionale e internazionale. Questi e molti altri temi sono stati al centro della settantaseiesima Assemblea annuale dell’Unione parmense degli Industriali che si è svolta ieri all’Auditorium Paganini, un’assise tornata in presenza dopo quella dell’anno scorso, effettuata a porte chiuse a causa della pandemia. Moltissimi gli spunti emersi durante gli interventi dei relatori, che saranno ulteriormente approfonditi questa sera alle 21 a «Parma Europa», il programma dedicato all’attualità condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda in diretta su 12 Tv Parma. Al centro della puntata anche la graduatoria pubblicata dal quotidiano «Italia Oggi» sulla qualità della vita nelle città italiane, con Parma prima in classifica: non un punto d’arrivo, come ha detto il sindaco Pizzarotti, piuttosto uno stimolo per fare di Parma e della sua provincia luoghi sempre più a vocazione europea.

Stasera saranno in studio a «Parma Europa» il direttore dell’Unione parmense degli Industriali Cesare Azzali, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l’ex presidente della Provincia di Parma Diego Rossi e il direttore della «Gazzetta di Parma» Claudio Rinaldi. Nel corso del programma anche alcuni contributi registrati nel corso dell’assemblea dell’Upi, con la presidente Annalisa Sassi, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria regionale Pietro Ferrari e il direttore del «Sole 24 Ore» Fabio Tamburini.

Nell’anteprima della trasmissione ci sarà come sempre un’intervista in studio: l’ospite di questa settimana sarà la professoressa Susanna Esposito, direttore della Clinica Pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, che parlerà in particolare degli effetti del Covid su bambini e adolescenti, di Long Covid e di vaccinazioni.

