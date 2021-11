Nuova puntata di Check Up Salute e Benessere in onda questa sera alle 21 in diretta su 12 Tv Parma. Nel corso della trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Strozzi, si parlerà dei tumori ginecologici, le neoplasie che interessano gli organi genitali femminili e colpisco soprattutto l'utero nelle sue componenti: il collo o cervice e la mucosa endometriale. Il tumore del collo dell’utero, rappresenta nel mondo la prima causa di morte per tumori in ambito ginecologico ma il più diffuso è quello dell'endometrio. Poi, meno frequenti, ci sono i tumori delle ovaie, sia benigni che maligni. Da non sottovalutare il tumore della vulva che insorge nelle donne anziane.

Per ogni tipo di tumore vi sono diversi fattori di rischio: dal papilloma virus all’ipertensione, dalla famigliarità agli elevati livelli di ormoni estrogeni circolanti.

Determinante come sempre è la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie, quindi é essenziale aderire alle campagne vaccinali contro l'HPV a quelle di screening con il Pap-test, effettuare visite ginecologiche periodiche e in alcuni casi identificare i geni mutati con un semplice prelievo ematico.

La terapia chirurgica seguita, se necessario da radioterapia e chemioterapia, è ovviamente meno invasiva se il tumore viene diagnosticato in stadi precoci.

Grande speranze per il trattamento dei tumori sono riposte nell'immunoterapia, nei farmaci a bersaglio molecolare, nell'utilizzo di linfociti T modificati e reinfusi nel paziente.

Di questi argomenti ne parleranno in studio i medici: Claudio Bertellini Specialista in Ginecologia della Casa di cura Città di Parma, Maria Antonietta Salvati, responsabile del Centro screening collo-utero dell'AUSL di Parma e il Medico di Medicina Generale Francesca Bocchi. In particolare la Dottoressa Salvati affronterà il tema della prevenzione del tumore del collo dell'utero. In Italia il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l'1,3% di tutti quelli diagnosticati. Spiegherà cosa è cambiato negli ultimi anni con l'introduzione del Test HPV e come viene effettuato attualmente lo screening nelle nostra provincia.

Come sempre per intervenire in diretta durante la trasmissione si può telefonare al numero 0521 – 464227 oppure inviare sms e whatsapp al numero 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00