Cosa sarà rimasto del poker subito a Lecce? Come cambierà il Parma contro il Cosenza? Di questo e tanto altro si parlerà questa sera alle ore 21 su 12 Tv Parma in una nuova puntata di "Calcio e calcio". In studio, come sempre, Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti e Luca Ampollini fotograferanno il momento del Parma assieme a Hicham Miftah e al supertifoso Paolo Conti. Il riassunto di queste due settimana bollenti sui social, le riassumerà invece Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.