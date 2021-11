La puntata odierna di “Pillole di Sport” tratterà di sittingvolley insieme con Giovanni Marani che parlerà di questa disciplina, dell'importanza per le persone con disabilita di entrare nel mondo dello sport e dei prossimi appuntamenti in agenda per le squadre di Parma. Nell'esercizio della forma fisica Matteo Azzali illustrerà come allenare i dorsali e poi un'ottima trasformazione al sacco

12Tv Parma ore 13,15 e 22,45