«Un divano per due», una coppia diversa per ogni puntata

Una coppia diversa per ogni puntata: marito e moglie, fratello e sorella, colleghi di lavoro o soci in svariate attività, e che vivono nella nostra provincia. Si intitola «Un divano per due» ed è il nuovo programma di 12 Tv Parma in onda per otto sabati sera alle 21, a partire da domani.

Ospiti di Alessandra Cadoppi e seduti sui divani di Biba Salotti a Lemignano di Collecchio, i due protagonisti di ogni puntata si racconteranno a partire dalla loro quotidianità e dalle loro abitudini, fra aneddoti e curiosità, nel corso di un’intervista (non senza un pizzico di ironia) che toccherà diversi temi, dal cibo alla tecnologia, dallo sport alla musica e molto altro, sempre seguendo lo stesso schema, non privo tuttavia di piccole variazioni. Ma ci sarà anche un momento «game», un gioco per verificare quanto feeling c’è nel duo ospite della trasmissione. E poi i fuori onda, fra siparietti e qualche confidenza ad Alessandra Cadoppi, conduttrice e attrice sempre più impegnata nell’attività di producer e autrice di programmi per diverse reti nazionali e non solo. Per lei si tratta di un ritorno sulle frequenze di 12 Tv Parma. Nella nostra città, insieme a Giuseppe Bisbano, guida la QB Produzioni al Cubo di via Spezia, occupandosi di produzioni e format televisivi di vario genere, fra cui programmi di intrattenimento. «Un divano per due», le cui otto puntate - oltre alla prima visione del sabato sera e alle repliche sul canale televisivo - saranno via via disponibili anche nella sezione on demand del rinnovato sito internet di 12 Tv Parma, www.12tvparma.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 12tvparma

palinsesto