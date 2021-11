Con il ritorno del campionato di serie B dopo la sosta, torna anche l’appuntamento fisso del lunedì sera di 12TVParma con Bar Sport, a partire dalle ore 21, per discutere ed approfondire i temi proposti dalla sfida casalinga dei crociati contro il Cosenza, finita in parità ieri al Tardini.

I “padroni di casa” Carlo Chiesa e Agata Magni affronteranno gli argomenti con gli ospiti in studio a partire da un grande ex, Gigi Apolloni, sempre amato dai tifosi crociati per la doppia veste di bandiera del glorioso Parma di Nevio Scala anni 90 da giocatore e di protagonista, da allenatore, di una memorabile cavalcata nel campionato di serie D post fallimento, che vide il Parma vincere il campionato senza essere mai sconfitto.

Faranno compagnia ad Apolloni il giornalista e scrittore Remo Gandolfi, con aneddoti e interessanti storie del calcio di una volta, e Marco Bernardini, giornalista, profondo conoscitore del Parma calcio e delle sue avversarie del campionato cadetto, con il quale, fra l’altro, ci si proietterà verso la sfida di Como, in programma domenica prossima.

Interverrà infine al dibattito la prima firma del campionato cadetto della Gazzetta dello Sport Nicola Binda. Microfoni aperti, come sempre, anche per i numerosi tifosi e appassionati che vorranno intervenire in diretta in trasmissione, attraverso l’invio di messaggi WhatsApp al numero 333-9200170.

12Tv Parma ore 21