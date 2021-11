L’auspicio di tutti è ovviamente quello che il periodo natalizio sia all’insegna della normalità, senza emergenza Covid e senza limitazioni, anche se la quarta ondata del virus sta creando preoccupazione. In centro e in altre zone della città si sono accese le luminarie: un segno di speranza anche per i commercianti, che proprio in questo periodo dell’anno cercano di ritrovare un po’ di ottimismo dopo molti mesi trascorsi all’insegna della crisi. Di questo si parlerà in particolare questa sera alle 21 a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta su 12 Tv Parma.

Al confronto in studio parteciperanno l’Assessore Cristiano Casa, la vicedirettrice di Ascom Parma Cristina Mazza, il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri e l’avvocatessa Francesca Zanetti, vicepresidente del comitato Parma in Centro.

In collegamento Skype l’intervento di Giorgio Limonte, studioso del Politecnico di Milano, uno dei componenti del team che ha analizzato le prospettive per il settore del commercio a Parma. Sempre via Skype anche il contributo del sociologo Giorgio Triani.

Nell’anteprima della trasmissione ci sarà come sempre un’intervista in studio: l’ospite di questa sera sarà Samuela Frigeri, presidente del Centro Antiviolenza di Parma. Subito dopo un servizio speciale dedicato all’andamento della pandemia: parlerà Tiziana Meschi, responsabile del Covid Hospital. Appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21.

12TvParma, martedì alle 21