Settimana movimentata per il Parma quella appena trascorsa, con l’arrivo di Beppe Iachini alla guida della squadra al posto di Enzo Maresca. Il calcio pragmatico e concreto del neo allenatore subentra ad un’idea tattica più innovativa, che non ha portato i risultati sperati. Di questo passaggio di consegne, dei temi proposti dalla sfida di Como di ieri sera e di un dicembre particolarmente impegnativo, nel quale la formazione crociata sarà chiamata ad affrontare ben sei gare di campionato a partire dalla sfida con il Brescia di mercoledì prossimo, si parlerà questa sera nella nuova puntata di Bar Sport, in onda su 12 Tv Parma con inizio alle ore 21. Insieme a Carlo Chiesa e ad Agata Magni tornano in studio l’allenatore della squadra di Bar Sport Romeo Azzali, pronto ad illustrare nel dettaglio l’assetto tattico proposto dal nuovo tecnico, il preparatore atletico della Nazionale Under 21 Vincenzo Pincolini e il giornalista Gianni Barone, da sempre vicino alle vicende della formazione crociata. Interverrà inoltre in videocollegamento l’opinionista Stefano Frigeri. Il “Migliore in Campo” della gara di ieri e le “Pagelle” proposte dalla redazione di 12 Tv Parma verranno infine commentate, oltre che dagli ospiti in studio, anche dai telespettatori, i quali potranno intervenire in diretta alla trasmissione attraverso l’invio di messaggi whatsapp al numero 333-9200170.

12Tv Parma ore 21