Un aumento di ricoveri per Covid all’ospedale Maggiore: niente di allarmante, ma la crescita è continua da diverse settimane. Ad oggi i pazienti affetti dal virus bisognosi di cure sono 57 tra padiglione Barbieri, pneumologia, infettivi, terapia intensiva e subintensiva. In più, nel pieno della quarta ondata, ecco la variante Omicron, sebbene Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, abbia parlato di una preoccupazione largamente eccessiva perché «non c’è nessuna evidenza che la variante sudafricana possa provocare malattia più grave o sfuggire all’effetto protettivo dei vaccini in maniera importante». Partirà da questi temi la puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.

Nell’anteprima della trasmissione un’intervista con il professor Carlo Calzetti, infettivologo dell’Azienda ospedaliero-universitaria. E a seguire un servizio speciale con ospite il professor Antonio Nouvenne, responsabile dell’Unità Mobile Multidisciplinare dell’Ospedale Maggiore: spiegherà come vengono assistite e curate a casa loro le persone affette dal Covid.

Nella seconda parte di «Parma Europa» spazio invece ad un confronto dedicato alla politica e alle prossime scadenze elettorali: le elezioni provinciali ma soprattutto le comunali del 2022, quando i cittadini dovranno eleggere il nuovo sindaco di Parma. In attesa dei congressi nel Pd a margine dei quali, entro dicembre, dovrà poi essere sciolto il nodo della primarie, diversi comitati di cittadini stanno preparando le loro mosse. Se ne parlerà in studio con Giampaolo Lavagetto, pronto ad aggregare proprio alcuni dei comitati che si sono formati in questi anni, con il capogruppo di Effetto Parma Cristian Salzano e con l’Assessore comunale Tiziana Benassi. In collegamento Skype gli interventi di Diego Rossi (Pd) e di Nicola Cesari (Italia Viva).

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it