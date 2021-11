Di patologie della tiroide e psiche si parlerà questa sera alle 21 in una nuova puntata di “Check Up Salute e Benessere “ il programma di medicina di 12 Tv Parma a cura di Francesca Strozzi. Già nel 1825 un medico, C.H. Parry, ipotizzò un’associazione tra disfunzione tiroidea e “varie affezioni nervose”, gli odierni disturbi dell’umore. Ed effettivamente alcuni dei sintomi del malfunzionamento della ghiandola tiroidea ricordano quelli caratteristici dell’ansia e della depressione che si riscontrano nell’ipotiroidismo; oppure l’irritabilità e i problemi di concentrazione associati all’ipertiroidismo.

Ma perché questo accade? Va innanzitutto detto che la tiroide è un organo importantissimo del nostro organismo. E' situata nella parte anteriore del collo e ha una caratteristica forma di farfalla, è distesa contro e intorno alla parete anteriore della trachea. La ghiandola tiroide secerne gli ormoni tiroidei, che influenzano numerose funzioni del metabolismo, tra cui la sintesi proteica, lo sviluppo del sistema nervoso centrale e l'accrescimento corporeo. Gli ormoni tiroidei, triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), vengono prodotti dalla tiroide utilizzando lo iodio, elemento fondamentale per la sintesi ormonale.

I due problemi principali a cui può andare incontro la tiroide sono l’ipertiroidismo (tiroide che funziona "troppo") e l’ipotiroidismo (tiroide "pigra"). Proprio per lo stretto legame che vi è tra ormoni tiroidei e sistema nervoso centrale, i primi sintomi di un mal funzionamento della tiroide spesso quindi sono legati allo stato dell’umore.

E' purtroppo ancora troppo frequente che pazienti che si presentano con sintomi di problemi tiroidei vengano trattati con psicofarmaci con tutta la catena di frustrazioni cliniche che ne consegue.

La situazione è ancora più complessa per le donne, soggette a “sbalzi” ormonali significativi nelle varie età della vita (si pensi alla gravidanza o alla menopausa), per le quali il controllo con semplici esami del sangue degli ormoni tiroidei è importantissimo. Di questi argomenti ne parleranno in studio: Antonio Cuzzoli, Specialista in Endocrinologia e in Ematologia della Casa di cura Città di Parma, Silvia Castagnetti Medico di Medicina Generale e la Psichiatra Chiara De Panfilis. Come sempre per intervenire in diretta durante la trasmissione si può telefonare al numero 0521 – 464227 oppure inviare sms e whatsapp al numero 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00