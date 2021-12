assemblea on air

La proposta per l’istituzione di una zona logistica semplificata, il Piano regionale della prevenzione 2021-2025 e il primo bilancio triennale della legge che ha riformato i servizi educativi per la prima infanzia. E poi ancora: le iniziative dell’Assemblea legislativa in collaborazione con l’associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto, con il murale inaugurato a Sarmato (Piacenza) e il webdoc realizzato per i 40 anni dell’Associazione. Sono questi i principali temi al centro dell’ottava puntata di “Assemblea On E-R”, il format radiotelevisivo realizzato dal Servizio Informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa regionale, in onda sull’emittente televisiva 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,35 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50 e 13,45. Nel settimanale di informazione, l’approfondimento dei principali temi che arrivano in commissione o in Aula e gli atti che presentano i consiglieri.Nel settimanale di informazione, l’approfondimento dei principali temi che arrivano in commissione o in Aula e gli atti che presentano i consiglieri. “Assemblea On E-R” va in onda settimanalmente nelle televisioni e nelle radio locali dell’Emilia-Romagna.

12Tv Parma ore 18,25