ParmaEuropa

L’introduzione del super green pass per arginare ulteriormente il Covid, ma anche temi legati alla sicurezza e all’allarme suscitato dalle cosiddette baby gang. Saranno i temi al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.

Nell’anteprima della trasmissione spazio all’andamento della pandemia: di questo, ma anche di molto altro, si parlerà in un’intervista in studio con il professor Liborio Parrino, docente di Neurologia all’Università di Parma, direttore del Centro di Medicina del Sonno ed anche della Struttura Complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Poi, nel confronto in studio, il punto sull’introduzione e i controlli legati al nuovo pass “rinforzato” e all’emergenza che da settimane, specie nel centro di Parma, è provocata dalla presenza di gruppi di giovani che mettono a segno aggressioni a scopo di rapina nei confronti di coetanei. Una situazione che crea ovviamente preoccupazione e che danneggia anche il commercio: tra l’altro, proprio i negozianti aderenti ad Ascom e a Confesercenti, hanno annunciato un progetto affidato ad un Istituto di vigilanza e pensato per garantire , in centro storico, un presidio finalizzato alla tutela dei negozi associati.

Ospiti di «Parma Europa» saranno l’Assessore a Sicurezza e Commercio Cristiano Casa, il presidente di Fipe Parma Ugo Bertolotti, Laura Schianchi del Direttivo provinciale di Forza Italia e il sociologo e docente universitario Giorgio Triani. Nel corso del programma servizi speciali a cura della redazione di 12 Tv Parma e, via Skype, gli interventi dell’ex Ministro Carlo Giovanardi e di Elisabetta Quaranta (Consigliere Comunale di Effetto Parma).

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it