Torna questa sera su 12 Tv Parma il tradizionale appuntamento del giovedì con il Parma. "Calcio e calcio" vedrà in studio, assieme a Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini anche il giornalista Marco Bernardini ma anche, in collegamento, Carlo Brugnoli, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Sul momento dei crociati spazio anche a Stefano Frigeri e, con il suo sguardo sul mondo social, Luca Ferrari.

Per intervenire in dirette sms e whatsapp al 333-9200170.