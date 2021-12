Questa sera c'è «“Màt” Sicuri l’ultimo Diogene»

Enzo «Màt» Sicuri sta per entrare nelle case di tutti. Sì, proprio il clochard filosofo che al massimo era abituato a varcare un portone, fermarsi in un androne, giacere in un cavedio. Lui, che amava le scatole di cartone per la sua raccolta differenziata ante litteram, sta per «riciclarsi» nella scatola dei tempi moderni: la tivù.

Questa sera 12 Tv Parma trasmetterà in prima visione televisiva il film documentario «“Màt” Sicuri l’ultimo Diogene», scritto, diretto e prodotto dai tre giornalisti Francesco Dradi, Fabrizio Marcheselli e Antonio Cavaciuti. L’appuntamento è per le 21 sul canale 12 del digitale terrestre (o in alternativa il 654, visibile in tutta l’Emilia Romagna) con uno «speciale» condotto dal critico cinematografico Filiberto Molossi, in studio insieme ai tre autori del docufilm. Sarà attiva anche la diretta streaming sul sito www.12tvparma.it.

Oltre al docufilm, mediometraggio di 33 minuti, verranno mandati in onda alcuni contenuti video extra e i bloopers, una divertente selezione di scene tagliate con protagonisti i due attori Alvaro Evangelisti e Alessandro Haber.

Tutto girato a Parma, con le testimonianze di parmigiani doc che conobbero Sicuri e lo frequentarono, ma coltivato lungo la via Emilia, se pensiamo che Evangelisti è di Cesena, Haber nativo di Bologna, Dradi e Marcheselli di Parma, Cavaciuti di Piacenza e Mauro Coruzzi un po’ milanese di adozione (nel film c’è un suo cameo vocale).

«“Màt” Sicuri l’ultimo Diogene» ha avuto una vita intensa, nonostante il Covid e i coprifuochi: tre anni densi, dall’inizio delle riprese nella primavera 2018 fino alla vittoria del Ferrara Film Festival nel settembre 2020, passando per le 4 proiezioni al Cinema Astra nel marzo-aprile 2019, l’uscita del dvd in tutte le librerie, gli 8 festival di cinema in giro per l’Italia, la sottotitolazione in inglese, le proiezioni in 20 classi di istituti scolastici del territorio, quelle nelle scuole di cinema perfino in Irpinia e Basilicata, il servizio tv in uno dei due soli programmi di cinema delle principali reti Rai («Tg2 Cinematinée») e altro ancora.

Ma non “spoileriamo” troppo, anche perché il Màt non capirebbe il senso di questo neologismo. E avrebbe ragione, forse. Anzi, di Sicuri!

12Tv Parma ore 21,00