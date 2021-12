Continua la cura Iachini nel tentativo di risollevare il campionato del Parma calcio. Per valutare i progressi del lavoro del neo allenatore crociato e per analizzare nel dettaglio quanto successo nella gara di ieri contro il Perugia, torna questa sera «Bar Sport» su «12 Tv Parma» con inizio alle ore 21.

Ospiti in studio saranno il giornalista della «Gazzetta di Parma» Sandro Piovani, l’opinionista Luca Romenghi e il Presidente del «Parma Club Traversetolo» e rappresentante di «Parma Partecipazioni Calcistiche» Paolo Benecchi. Tutti pronti a dire la loro sui temi proposti dal conduttore Carlo Chiesa e a rispondere alle domande che i telespettatori vorranno rivolgere tramite i messaggi WhatsApp da inviare al numero 333-9200170, selezionati da Agata Magni. Parteciperà alla trasmissione in collegamento video anche Massimo Paci, ex crociato ancora tanto amato dalla tifoseria locale. A «Bar Sport», oltre alle consuete rubriche “Il migliore in campo” e “Le pagelle”, si parlerà anche di mercato, considerata l’imminente apertura della sessione invernale, nella quale il Parma vuole essere da subito uno dei protagonisti più attivi, come testimonia l’arrivo in settimana del primo nuovo acquisto di Kyle Krause, e cioè Andrea Rispoli.