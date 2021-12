Parma Europa: si parla di baby gang e scenari del voto alle comunali del 2022

Una lunga serie di aggressioni ai danni di giovanissimi, minacciati e insultati e spesso rapinati, anche con violenza. Sono le “imprese” della cosiddette baby gang, che da mesi imperversano soprattutto nelle zone centrali della città, da piazza Ghiaia al Lungoparma e non solo. Sabato scorso un imponente presidio delle forze dell’ordine ha consentito l’identificazione di decine di giovanissimi, un giro di vite si spera dia i suoi frutti. Anche se questioni come disagio giovanile e abbandono scolastico restano tra le cause più preoccupanti legate a questi fenomeni di violenza da strada.

Sarà questo il primo tema al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Nell’anteprima della trasmissione questo argomento sarà affrontato in un’intervista con il Questore di Parma Massimo Macera.

Poi, nel dibattito in studio, si confronteranno il vicesindaco di Parma Marco Bosi, il consigliere regionale leghista Emiliano Occhi, l’esponente del Partito Democratico Michele Vanolli e il professore emerito dell’Università di Parma Luigi Allegri. In collegamento parlerà Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas Diocesana di Parma. In più un servizio speciale realizzato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, con le voci di residenti e commercianti che vivono e lavorano nelle zone contrassegnate dalla presenza di baby gang.

Nella seconda parte della trasmissione spazio invece alla politica, con gli scenari che precedono il voto alle comunali 2022: dai congressi del Partito Democratico al tema delle primarie, dall’asse Pd-Effetto Parma alle mosse del centro-destra. In questa parte della trasmissione ci sarà anche l’intervento di Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia.

