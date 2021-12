Questa sera alle 21, 12Tv Parma riproporrà “Un amore di città, la storia, l’arte e i monumenti di Parma”- film - documentario di Mauro Biondini, realizzato nel 2016 per festeggiare i 2200 anni di fondazione di Parma. Un lavoro impegnativo quello di Biondini durato tre anni, realizzato in occasione dei 2200 anni di fondazione di Parma; nel docufilm scorrono in modo affascinante e coinvolgente le immagini delle eccellenze artistiche e monumentali delle varie epoche parmigiane, dalla fondazione della città da parte dei romani, al periodo medievale, allo sfarzo rinascimentale, alla corte dei Farnese, dei Borbone e della Duchessa Maria Luigia, per terminare con l’unità d’Italia.