L’augurio di Fondazione Cariparma alla Comunità parmense si è rinnovato quest’anno – dopo la forzata pausa pandemica del 2020 - nel tradizionale Concerto di Natale offerto alla città.

Sul palco del Teatro Regio si è esibita “La Toscanini Next”,sotto la guida del celebre direttore e solista Wayne Marshall, con un programma di particolare fascino che ha visto rielaborazioni musicali da di Glenn Miller, Giuseppe Verdi, Ludwig van Beethoven e George Gershwin .

«Ora più che mai questo sentito evento cittadino è un’occasione di ritrovo e di attesa condivisione - spiega Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma - un momento che, nella serena parentesi della musica, rinsalda il legame della Fondazione con il proprio territorio.”

«Ringrazio Fondazione Cariparma per averci dato la possibilità di condividere un appuntamento così importante e significativo per la città – ha spiegato Alberto Triola, Sovrintendente e Direttore Artistico de La Toscanini –: è l’incontro tra la Toscanini Next, ormai conosciuta come l’avanguardia giovane della Toscanini, con un grandissimo musicista come Wayne Marshall, per un programma che accosta la grande musica di impronta jazz/classico con il nostro repertorio canonico ripensato attraverso il linguaggio e lo spirito Next.»

12Tv Parma trasmette integralmente il concerto il 24 alle ore 21,00 con repliche il 25i alle ore 9,20 e 23,45.